WWF России и «Титан» согласовали границу Двинско-Пинежского заказника

ГК «Титан» официально заявила о поддержке создания Двинско-Пинежского (Верхнеюловского) заказника в согласованных с WWF России границах, прилегающих к территории арендованных лесных участков.

Более 15 лет предприятия холдинга сертифицированы по схеме FSC (Лесного попечительского совета), требования которого предусматривают сохранение малонарушенных лесных территорий. Соглашения между экологами и лесопромышленниками об отказе от рубок ценных лесов, заключенные в рамках сертификации, и легли в основу создания заказника. Сокращение площади заказника в границах аренды, предусмотренное последними договоренностями, дает ГК «Титан» запас времени для перехода к эффективному лесному хозяйству во вторичных лесах. Для этого компанией будет разработана долгосрочная стратегия устойчивого лесопользования.

ГК «Титан» выразила намерение принять активное участие в диалоге с другими компаниями, работающими на территории междуречья, и региональными органами управления для согласования границ заказника до конца 2017 года – Года экологии и Года ООПТ.

Работа над созданием регионального ландшафтного заказника на территории междуречья Северной Двины и Пинеги, где сохранился один из последних в Европе крупных участков нетронутой дикой тайги, ведется с начала 2000-х годов. В 2013 году проект заказника, подготовленный Всемирным фондом дикой природы (WWF) совместно с Центром природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области, прошел государственную экологическую экспертизу. Создание заказника отражено в Лесном плане и схеме территориального планирования региона. Однако вопрос о границах новой особо охраняемой территории не решен до сих пор, поскольку большая часть планируемой под заказник территории находится в аренде у лесозаготовителей. При создании новой охраняемой территории важно найти баланс между экономикой и экологией, чтобы сохранить наиболее ценную часть массива и дать возможность предприятиям продолжать работу.

«При подготовке наших предложений по границам проектируемого заказника в зоне аренды ГК «Титан», мы исходили и исходим из принципа недопустимости ухудшения социально-экономического положения населения, проживающего на прилегающих к проектируемому заказнику территориях, как вследствие необоснованных запретов на использование этих территорий, так и вследствие ухудшения экономической ситуации на лесозаготовительных предприятиях ГК «Титан». Достижение непростого согласия с WWF Россия по границам проектируемой ООПТ подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого экологически и социально - ответственного ведения бизнеса», - заявил генеральный директор ГК «Титан» Алексей Кудрявцев.

WWF подчеркивает, что в условиях критического истощения лесных ресурсов региону как можно скорее необходим переход к интенсивному лесному хозяйству. Предложенные WWF меры по эффективному лесовосстановлению на освоенных территориях и уходу за молодыми насаждениями помогут сохранить уникальный лесной массив и естественную среду обитания диких животных, позволив при этом значительно увеличить объем производства лесоматериалов на легкодоступных территориях и создать дополнительные рабочие места для населения.

«WWF России приглашает к диалогу все компании, арендующие лесные участки на территории междуречья, для решения проблемы сохранения уникального массива малонарушенных лесов и согласования границ заказника площадью около 350 тысяч га. Мы также надеемся на поддержку правительства Архангельской области, официально заявившего о том, что заказник будет создан до конца 2017 года. В том числе, мы рассчитываем, что власти региона установят мораторий и не будут передавать в аренду участки в границах планируемой ООПТ», – отметил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.