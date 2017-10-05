За 9 месяцев в аэропорту Архангельска выявлено восемь инфекционных больных

За 9 месяцев специалистами ведомства проведено 214 карантинных досмотров самолетов на прибытие (45325 человек), за аналогичный период прошлого года – 72 (14502 человека), количество карантинных досмотров в сравнении с аналогичным периодом 2016 года возросло в 3 раза.

Выявлено 8 человек с инфекционными заболеваниями, диагноз инфекционного заболевания подтвержден в 6 случаях, а именно: ветряной оспой, энтеровирусной и острой кишечной инфекциями (за аналогичный период 2016 года больных не выявлено).

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.