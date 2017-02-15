В минувшем году в налоговые инспекции было представлено свыше 110 тысяч деклараций по доходам, полученным в 2015 году. Доход от 1 миллиарда рублей заявили 7 человек. В 2015 году таких граждан было 8.

Всего с января по декабрь прошлого года в бюджетную систему от налогоплательщиков Архангельской области и НАО поступило 115 миллиардов рублей. Вклад области составил 53 миллиарда рублей, округа – 61,9 миллиарда. Основная часть поступлений обеспечена налогом на доходы физических лиц, налогом на прибыль организаций, налогом на имущество организаций и НДПИ – доля этих налогов в общей сумме превысила 90%.



Глава регионального фискального ведомства Сергей Родионов подчеркннул, что за отчетный период произошел рост налоговых отчислений в федеральный бюджет от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах области и округа. В 2016 году федеральный бюджет пополнился на 20,8 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.



«Главной причиной роста доходов федерального бюджета является увеличение поступлений по налогу на добычу нефти за счет повышения ставки налога, отмены льгот, роста объемов добычи нефти по ряду месторождений, а также увеличения алмазоносности добываемой руды», - пояснил Сергей Родионов.



Руководитель налогового управления напомнил, что с 1 января 2017 года началась кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в прошлом году. Представить декларацию 3-НДФЛ не позднее 2 мая обязаны граждане, получившие доходы от продажи и сдачи в аренду (наем) имущества, в виде подарков и выигрышей. Кроме того, отчитаться о доходах должны предприниматели, адвокаты и нотариусы.



Важное изменение в порядке декларирования доходов – с 2017 года не нужно представлять декларацию, если НДФЛ не был удержан работодателем. В таком случае налог уплачивается на основании налогового уведомления в срок, установленный для уплаты имущественных налогов, то есть не позднее 1 декабря.



Сергей Викторович подчеркнул, что представить декларацию о доходах в налоговую инспекцию с целью получения налогового вычета можно в течение всего года, а не только до 2 мая.

