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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

За год в Архангельской области стало на одного миллиардера меньше

В минувшем году в налоговые инспекции было представлено свыше 110 тысяч деклараций по доходам, полученным в 2015 году. Доход от 1 миллиарда рублей заявили 7 человек. В 2015 году таких граждан было 8.
Всего с января по декабрь прошлого года в бюджетную систему от налогоплательщиков Архангельской области и НАО поступило 115 миллиардов рублей. Вклад области составил 53 миллиарда рублей, округа – 61,9 миллиарда. Основная часть поступлений обеспечена налогом на доходы физических лиц, налогом на прибыль организаций, налогом на имущество организаций и НДПИ – доля этих налогов в общей сумме превысила 90%.
 
Глава регионального фискального ведомства Сергей Родионов подчеркннул, что за отчетный период произошел рост налоговых отчислений в федеральный бюджет от налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах области и округа. В 2016 году федеральный бюджет пополнился на 20,8 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.
 
«Главной причиной роста доходов федерального бюджета является увеличение поступлений по налогу на добычу нефти за счет повышения ставки налога, отмены льгот, роста объемов добычи нефти по ряду месторождений, а также увеличения алмазоносности добываемой руды», - пояснил Сергей Родионов.
 
Руководитель налогового управления напомнил, что с 1 января 2017 года началась кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в прошлом году. Представить декларацию 3-НДФЛ не позднее 2 мая обязаны граждане, получившие доходы от продажи и сдачи в аренду (наем) имущества, в виде подарков и выигрышей. Кроме того, отчитаться о доходах должны предприниматели, адвокаты и нотариусы.
 
Важное изменение в порядке декларирования доходов – с 2017 года не нужно представлять декларацию, если НДФЛ не был удержан работодателем. В таком случае налог уплачивается на основании налогового уведомления в срок, установленный для уплаты имущественных налогов, то есть не позднее 1 декабря.
 
Сергей Викторович подчеркнул, что представить декларацию о доходах в налоговую инспекцию с целью получения налогового вычета можно в течение всего года, а не только до 2 мая.
  
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просмотров: 178
дата: 15.02.17 | 10:39
комментариев: 1
0 1
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Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (1)
Так мэр Павленко в Москву уехал, вот одним миллиардером и меньше стало...
15.02.17
11:29
  на стену ВК | твитнуть | ответить   +1
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