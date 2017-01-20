наверх
Новости Архангельска
20 января, пятница 22:57
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.01.17
Архангельский крематорий установил колумбарий
445
12.01.17
Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске
158
19.01.17
7 хитов по суперценам в магазине «Лес и Дом»
125
19.01.17
Пенсионный фонд продолжит совершенствовать электронные сервисы в 2017 году
122
19.01.17
Любящим авторскую музыку архангелогородцам предлагают почувствовать очарование зимы
115
19.01.17
Зимняя сказка от Жанны Беликовой: литературно-музыкальный вечер в кругу друзей
95
19.01.17
В кругу друзей и коллег: почетный новодвинец отметил юбилей
94
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

За истекший год архангельские конвоиры перевезли около 25 тысяч арестантов

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники Управления по конвоированию областной уголовно-исполнительной системы.

Ежедневно они осуществляют перевозки арестантов железнодорожным и автодорожным транспортом.

Только за истекший год 800 караулов перевезли более 25 тысяч осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Автопарк Управления по конвоированию регулярно обновляется. Наличие новых моделей автотранспорта позволяет качественно и эффективно выполнять служебные задачи лиц, отбывающих наказание и заключенных под стражу.

Десять лет назад 20 января было объявлено Днем специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию. 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: u29
просмотров: 221
дата: 20.01.17 | 17:36
комментариев: 2
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Boater (2)
А 25-тысячному арестанту цветы и шампанское?
20.01.17
18:39
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (1)
Все профессии нужны, все профессии важны, конечно... Но некоторым лучше оставаться в тени.Шизофрения какая то-проклинают ГУЛАГ и тут же чествуют те же яйца,, только в профиль
20.01.17
17:54
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080