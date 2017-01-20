Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники Управления по конвоированию областной уголовно-исполнительной системы.

Ежедневно они осуществляют перевозки арестантов железнодорожным и автодорожным транспортом.

Только за истекший год 800 караулов перевезли более 25 тысяч осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Автопарк Управления по конвоированию регулярно обновляется. Наличие новых моделей автотранспорта позволяет качественно и эффективно выполнять служебные задачи лиц, отбывающих наказание и заключенных под стражу.

Десять лет назад 20 января было объявлено Днем специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию.