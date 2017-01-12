наверх
Новости Архангельска
13 января, пятница 02:51
$60.16
63.52
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
05.09.16
Каждый житель Архангельска получил свой личный кабинет
172
10.01.17
«Аквилон-Инвест» проведет первую в наступившем году экскурсию по новостройкам
110
30.12.16
Исправление кадастровых ошибок в сведениях о границах земельных участков
98
30.12.16
Архангелогородец рассчитался с долгом только после применения принудительных мер
87
28.12.16
Погода ударит по минтаю?
65
11.01.17
Архангельских студентов и специалистов дошкольного образования ждут на профконкурсе
62
11.01.17
Tele2 подводит итоги 2016 года
61
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

За многомиллионные хищения сотрудники северодвинских предприятий получили «условку»

Трое сотрудников оборонных предприятий города корабелов по сговору приобрели для Северного производственного объединения «Арктика» электрооборудование по многократно завышенной цене. Разница в стоимости составила около 60 миллионов рублей.

В преступную группу входили: заместитель директора Департамента военно-технического сотрудничества «ОСК» Артем Самцов, заместитель начальника производства по управлению бюджетом и закупками «Севмашпредприятия» Роман Накозин и заместитель генерального директора Северного производственного объединения «Арктика» Дмитрий Бабушкин.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, все трое раскаялись в содеянном, активно сотрудничали со следствием и полностью возместили нанесенный ущерб.

С учётом того, что у каждого в семье есть несовершеннолетние дети, суд назначил бывшим сотрудникам оборонных предприятий по 4 года лишения свободы условно и штраф в размере 800 000 рублей каждому, также им запрещено 2 года занимать руководящие посты.

 

  
версия для печати
  
просмотров: 707
дата: 12.01.17 | 11:00
комментариев: 5
3 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
ostolop (5)
Забыли только уточнить: "возместили доказанный нанесенный ущерб. А недоказанного хватит "на всю оставшуюся жизнь...", в том числе и несовершенным ныне детям
12.01.17
21:22
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Василий И. (3)
Приобрели по завышенной цене - это значит лоханулись. В чем криминал?
12.01.17
19:29
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Коля Т. (1)
Власть - сама доброта.Когда те воровали,то не думали "а как же детки-то мои малолетние,если вдруг чо не так ?.." И ещё.Натырили по 20 лямов на харю.Хер с ним,с учётом накладных расходов,пусть по 7лямов.А штраф 800000.Неплохой гешефт получается.
12.01.17
11:26
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080