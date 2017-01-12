Трое сотрудников оборонных предприятий города корабелов по сговору приобрели для Северного производственного объединения «Арктика» электрооборудование по многократно завышенной цене. Разница в стоимости составила около 60 миллионов рублей.

В преступную группу входили: заместитель директора Департамента военно-технического сотрудничества «ОСК» Артем Самцов, заместитель начальника производства по управлению бюджетом и закупками «Севмашпредприятия» Роман Накозин и заместитель генерального директора Северного производственного объединения «Арктика» Дмитрий Бабушкин.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, все трое раскаялись в содеянном, активно сотрудничали со следствием и полностью возместили нанесенный ущерб.

С учётом того, что у каждого в семье есть несовершеннолетние дети, суд назначил бывшим сотрудникам оборонных предприятий по 4 года лишения свободы условно и штраф в размере 800 000 рублей каждому, также им запрещено 2 года занимать руководящие посты.