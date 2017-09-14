За нарушение антикоррупционного законодательства «Севмаш» оштрафовали на 50 тысяч

Архангельским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства.

Акционерное общество «ПО «Севмаш» в лице начальника управления кадров заключило договор с работником, ранее занимавшим федеральную государственную гражданскую должность в Управлении Росреестра, однако в нарушение действующего законодательства, в предусмотренный законом десятидневный срок не направило уведомление о трудоустройстве бывшего федерального служащего по последнему месту работы .

В этой связи прокурором в отношении АО «ПО «Севмаш» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего федерального служащего), рассмотрев которое мировой судья судебного участка № 1 Северодвинского судебного района Архангельской области оштрафовал юридическое лицо на 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.