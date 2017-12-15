За нарушение благоустройства в архангельском регионе будут наказывать жестче

Они предусматривают введение и усиление административной ответственности лиц, не обеспечивших благоустройство объектов в соответствии с существующими правилами.

Это касается прежде всего проведения земельных работ, содержания инженерных сетей, а также уборку снега, наледи и сосулек. Затрагивают правила и уличное освещение, дорожную навигацию, внешний вид зданий и состояние территорий общего пользования.

Размеры штрафов за нарушение правил благоустройства различны и за самое серьезное нарушение могут достигать 50-100 тысяч рублей (для юридических лиц), а при повторном правонарушении – от 100 до 300 тысяч рублей.

Расширен и перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Так, функции контроля на уровне муниципалитета возложены в числе прочих инстанций и на департамент градостроительства, который будет следить за соблюдением правил в части строительства, установки и содержания временных сооружений, построек и малых архитектурных форм. Также должностные лица администраций округов будут уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.4, ст.8.8 Кодекса РФ.

Посильную помощь в наведении порядка будут оказывать общественные инспектора, появление которых возможно в самом ближайшем будущем. Их задачей станет оказание содействия властям по выявлению нарушений «Правил благоустройства и озеленения», участие в разъяснительной работе среди населения о необходимости соблюдения правил, привлечение к участию в своей работе граждан.

Стоит отметить, что статья 7.8, предусматривающая ответственность за нарушения правил благоустройства и озеленения, содержалась в соответствующем областном законе с 2003 года. Однако в 2013 году была исключена по результатам судебной практики Верховного Суда. Для органов местного самоуправления был введён другой механизм, позволяющий муниципалитетам составлять протоколы по Кодексу РФ об административных нарушениях, однако он оказался не столь эффективен. Во-первых, не все нарушения в сфере благоустройства были предусмотрены Кодексом. Во-вторых, размеры штрафных санкций по сравнению с областным законом были невелики.

Решение о восстановлении административной ответственности за нарушение правил благоустройства во многом было вызвано реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», пояснили в правительстве области. Проект предусматривает обновление правил благоустройства, а также введение и усиление административной ответственности лиц, не обеспечивших благоустройство объектов в соответствии с установленными правилами.