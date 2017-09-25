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Общество | Главные новости

За неделю до сдачи объекта готовность работ на Чумбаровке составляет 30 процентов

сегодня 17:08
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Городские власти продолжают подгонять подрядчика, выполняющего работы по благоустройству общественных территорий в рамках проекта «ЖКХ и городская среда». На данный момент готовность Чумбаровки и сквера у КЦ «Северный» составляет 30%.
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Фото: arhcity.ru
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Не смотря на то, что подрядчик «СМУ-2» увеличил темпы работ, отставание от графика сохраняется. Напомним, согласно контракту работы должны завершиться к 1 октября. В пресс-службе городской администрации заявили, что на данный момент готовность объектов составляет лишь 30%. Таким образом, уже сейчас понятно, что завершить работы в срок не получится.

На данный момент подрядчик «СМУ-2» завершил на Чумбаровке укладку плитки до ул. Карла Либнехта, теперь работы ведутся в сторону ул. Поморской. У КЦ «Северный» выровнена территория, идет укладка плитки.


 

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