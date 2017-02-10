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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

За организацию нападения на женщину северодвинец получил 4,5 года колонии

Мужчина согласился на просьбу своего знакомого бизнесмена за 600 тысяч рублей убить его возлюбленную. Он взял деньги, но исполнять просьбу не хотел, а попросил товарища за 20 тысяч рублей лишь покалечить северодвинку.

Предприниматель на протяжении нескольких лет безуспешно ухаживал за 34-летней женщиной. Потерпев неудачи в попытках покорить сердце девушки, он решил её убить.

18 декабря 2015 года в подъезде дома, где жила женщина, киллер напал на жертву. Вместо того, чтобы просто покалечить, как было оговорено, он трижды ударил её ножом. Через пару дней северодвинка скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело.

Предприниматель, пожелавший убить женщину, скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Мужчина, который нанял киллера уже был ранее судим за кражу. По совокупности приговоров суд назначил ему 4,5 года колонии.

Приговор не вступил в законную силу. Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное преследование киллера прекращено в связи с его смертью. 

  
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просмотров: 77
дата: 10.02.17 | 14:12
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Boater (1)
Надо бы органам Анталию проверить.
10.02.17
14:39
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