Мужчина согласился на просьбу своего знакомого бизнесмена за 600 тысяч рублей убить его возлюбленную. Он взял деньги, но исполнять просьбу не хотел, а попросил товарища за 20 тысяч рублей лишь покалечить северодвинку.

Предприниматель на протяжении нескольких лет безуспешно ухаживал за 34-летней женщиной. Потерпев неудачи в попытках покорить сердце девушки, он решил её убить.

18 декабря 2015 года в подъезде дома, где жила женщина, киллер напал на жертву. Вместо того, чтобы просто покалечить, как было оговорено, он трижды ударил её ножом. Через пару дней северодвинка скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело.

Предприниматель, пожелавший убить женщину, скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Мужчина, который нанял киллера уже был ранее судим за кражу. По совокупности приговоров суд назначил ему 4,5 года колонии.



Приговор не вступил в законную силу. Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное преследование киллера прекращено в связи с его смертью.