Из-за низких температур техника не всегда могла выйти на работу. Но зачастую именно безалаберность управляющих компаний повлекла за собой проблемы по ряду адресов, где выросли кучи мусора.

В Ломоносовском округе наблюдается захламление контейнерных площадок по пр. Дзержинского, входящего в зону ответственности ООО «Новый уютный дом-1»и ООО «Новый уютный дом – 3». С теми же проблемами пришлось столкнуться и жильцам домов по ул. П. Усова, за которые отвечает ООО УК «Норд-сервис».

В Соломбальском округе проблемы с вывозом мусора возникли на ул. Кедрова, 20. Был допущен сбой в передаче дежурных обязанностей по подбору и вывозу крупногабаритных отходов от ООО УК-9 «Наш дом» к ООО «Грумант». Согласно графику, утвержденному главой Соломбальского округа, передача дежурства должна была состояться 30 декабря 2016 года.



Из-за того, что передающая организация не смогла заблаговременно осуществить вывоз крупногабаритных отходов, принимающая - отказалась принимать по акту площадку в ненадлежащем состоянии. В результате безответственных действий обеих организаций жильцы испытывают дискомфорт, чего можно было избежать.

Среди проблемных адресов в Соломбале также – ул. Кр. Партизан, 4 и ул. Полярная, 19, где переполнены контейнеры ООО «Оберег». По ул. Полярной, 19 наблюдается и разброс мусора: дежурство там несли работники ООО «Партнер».

Компания «Грумант» проштрафилась и по дежурству на ул. Мещерского, 34, допустив разброс мусора вокруг контейнеров.

В округе Варавино-Фактория на сегодняшний день переполнены контейнеры в районе дома № 356 по пр. Ленинградский, находящегося в зоне ответственности ООО «Виста».

Администрацией Октябрьского округа выданы предписания об устранении нарушений по вывозу мусора с контейнерных площадок в деревянном жилфонде в адрес ТСЖ «Октябрьский», - сообщили в пресс-службе городской администрации.