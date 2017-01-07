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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Городская администрация в переполненных мусорных баках винит управляющие компании

Из-за низких температур техника не всегда могла выйти на работу. Но зачастую именно безалаберность управляющих компаний повлекла за собой проблемы по ряду адресов, где выросли кучи мусора.

В Ломоносовском округе  наблюдается захламление контейнерных  площадок по пр. Дзержинского, входящего в зону ответственности ООО «Новый уютный дом-1»и ООО «Новый уютный дом – 3». С теми же проблемами пришлось столкнуться и жильцам домов по ул. П. Усова, за которые отвечает ООО УК «Норд-сервис».

В Соломбальском округе проблемы с вывозом мусора возникли на ул. Кедрова, 20. Был допущен сбой в передаче дежурных обязанностей по подбору и вывозу крупногабаритных отходов от ООО УК-9 «Наш дом» к ООО «Грумант». Согласно графику, утвержденному главой Соломбальского округа, передача дежурства должна была состояться 30 декабря 2016 года.

Из-за того, что передающая организация не смогла заблаговременно осуществить вывоз крупногабаритных отходов, принимающая - отказалась принимать по акту площадку в ненадлежащем состоянии. В результате безответственных действий обеих организаций жильцы испытывают дискомфорт, чего можно было избежать.

Среди проблемных адресов в Соломбале также – ул. Кр. Партизан, 4 и ул. Полярная, 19, где переполнены контейнеры ООО «Оберег». По ул. Полярной, 19 наблюдается и разброс мусора: дежурство там несли работники ООО «Партнер».

Компания «Грумант» проштрафилась и по дежурству на ул. Мещерского, 34, допустив разброс мусора вокруг контейнеров.

В округе Варавино-Фактория на сегодняшний день переполнены контейнеры в районе дома № 356 по пр. Ленинградский, находящегося в зоне ответственности ООО «Виста».

Администрацией Октябрьского округа выданы предписания об устранении нарушений по вывозу мусора с контейнерных площадок в деревянном жилфонде в адрес ТСЖ «Октябрьский», - сообщили в пресс-службе городской администрации. 

  
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просмотров: 1276
дата: 07.01.17 | 17:37
комментариев: 3
0 3
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Лучший комментарий
Евгений Б. (3)
Вот кстати да. Донесешь, утрамбуешь, поправишь. Приехал мусоровоз - водила даже не выходя из кабины (!) - у них туда что ли теперь управление манипулятором этим выведено? - все покидал, половину уронил, и уехал. Ветер все это носит. Читал где-то, что с водилой должен второй человек ездить, для уборки мусора упавшего. Но ни берут его доплату на себя а сами ни хрена не убирают. Это так? А если снять халявство на видео, есть куда отправить чтобы последствия были?
07.01.17
21:43
   
+3
Комментарии пользователей
Евгений Б. (3)
Вот кстати да. Донесешь, утрамбуешь, поправишь. Приехал мусоровоз - водила даже не выходя из кабины (!) - у них туда что ли теперь управление манипулятором этим выведено? - все покидал, половину уронил, и уехал. Ветер все это носит. Читал где-то, что с водилой должен второй человек ездить, для уборки мусора упавшего. Но ни берут его доплату на себя а сами ни хрена не убирают. Это так? А если снять халявство на видео, есть куда отправить чтобы последствия были?
07.01.17
21:43
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Mikhail K. (2)
тут можно сказать только одно...ТВАРИ вся гор. администрация...они главные и поставить на место упр.компании для них не проблема...было бы желание а такового нет..валить на погоду нечего заранее знали что будут морозы и много мусора...мусоровоз валит половину мимо своего корыта..и не убирает за собой..кто за это в ответе?
07.01.17
20:17
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Boater (1)
Зрелище отвратительное. Много лет уже одно и то же. И это по всему городу. Не говоря уже о свиньях, которые даже до контейнеров донести не могут. Чтоб у них такое же недержание было, чтоб до гальюна донести не могли.
07.01.17
18:29
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