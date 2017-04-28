Архангельск: Общество

фото, видео с места события За первоапрельский сатирический видеоролик коношского чиновника лишили зарплаты В Коноше накануне Дня дурака трое КВНщиков записали веселый видеоклип о родном городе. Однако начальство одного из героев ролика юмора не оценило и лишило своего сотрудника премии за нарушение норм служебного поведения.



У пользователей соцсетей ролик получил большую популярность, за два дня клип набрал больше 2 тысяч просмотров, а сейчас его посмотрело более 17 тысяч человек. Евгений Поздеев работает на должности заместителя председателя по делам молодежи, физкультуры и спорту администрации Коношского района. Молодой человек - заядлый КВНщик и юморист. Вместе с друзьями накануне первого апреля они записали песню и сняли видеоклип , где в шуточной форме спели о проблемах Коноши: плохих дорогах, отсутствии уличного освещения и скверном качестве нового жилья.У пользователей соцсетей ролик получил большую популярность, за два дня клип набрал больше 2 тысяч просмотров, а сейчас его посмотрело более 17 тысяч человек. Коллеги Евгения юмор оценили, а вот начальство - нет. За нарушение норм служебного поведения молодого человека лишили месячной премии. Зашла речь и о возможном увольнении с работы. К слову, в ролике есть ещё один работник подведомственной властям структуры, он отделался лишь устной претензией со стороны руководства.



версия для печати 297

дата:

комментариев:

видео

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть