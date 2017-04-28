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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

За первоапрельский сатирический видеоролик коношского чиновника лишили зарплаты

В Коноше накануне Дня дурака трое КВНщиков записали веселый видеоклип о родном городе. Однако начальство одного из героев ролика юмора не оценило и лишило своего сотрудника премии за нарушение норм служебного поведения.
Евгений Поздеев работает на должности заместителя председателя по делам молодежи, физкультуры и спорту администрации Коношского района. Молодой человек - заядлый КВНщик и юморист. Вместе с друзьями накануне первого апреля они записали песню и сняли видеоклип, где в шуточной форме спели о проблемах Коноши: плохих дорогах, отсутствии уличного освещения и скверном качестве нового жилья.

У пользователей соцсетей ролик получил большую популярность, за два дня клип набрал больше 2 тысяч просмотров, а сейчас его посмотрело более 17 тысяч человек. 
 
Коллеги Евгения юмор оценили, а вот начальство - нет. За нарушение норм служебного поведения молодого человека лишили месячной премии. Зашла речь и о возможном увольнении с работы. К слову, в ролике есть ещё один работник подведомственной властям структуры, он отделался лишь устной претензией со стороны руководства.

 
 
 
 
 
  
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просмотров: 297
дата: 28.04.17 | 14:28
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