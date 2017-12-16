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Общество | Главные новости

За пятницу в Архангельской области произошло 45 преступлений

сегодня 12:22
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Тридцать были раскрыты полицейскими по горячим следам. Многие преступления связаны с телефонными и интернет-мошенничествами.
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Фото: фото-на-телефон.рф
47-летней жительнице Ломоносовского округа Архангельска вечером 15 декабря позвонил неизвестный, который сообщил о выигрыше. Аферист попросил сообщить ему реквизиты банковской карты под предлогом перечисления выигрыша. Не задумавшись о том, что ни в каких розыгрышах и акциях женщина не принимала участие, она передала мошеннику конфиденциальную информацию, после чего с ее счета было похищено порядка десяти тысяч рублей. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
 
В Коношском районе желание 29-летней местной жительницы приобрести одежду по «выгодной цене» обернулось обманом. Откликнувшись на объявление в одной из социальных сетей, женщина сделала заказ и перевела десять тысяч рублей на указанный счет, однако товар не получила. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
 
На уловки мошенника попала и 37-летняя северодвинка. Неизвестный связался с женщиной посредством одного из интернет-мессенджеров и, представившись мужем сестры, попросил перевести ему на счет семь тысяч рублей. Не удостоверившись в том, что она действительно общается с родственником, женщина перечислила деньги. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
 
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