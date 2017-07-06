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Общество | Главные новости

За склонение детей к суициду в соцсетях будут сажать в тюрьму до шести лет

сегодня 10:27
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за вовлечение малолетних в «игры смерти».
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Фото: linkis.com
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Теперь доведение до самоубийства ребёнка и беременной женщины, которое может проявляться в публичном выступлении, открытой публикации, СМИ, Интернете попадает под ч. 2 ст. 110 УК РФ. За подобное преступление можно сесть в тюрьму на восемь лет.

Кроме того, введены нормы об уголовной ответственности за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства; организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства; вовлечение несовершеннолетнего в «игры смерти». За это предусматривается наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Примечательно, что человек, организовавший деятельность, направленную на побуждение к совершению самоубийства, добровольно ее прекративший и способствующий раскрытию преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Уголовная ответственность за подобные преступления наступает, если человек достиг ко времени их совершения шестнадцатилетнего возраста.

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