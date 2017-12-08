Заброшенный плавучий ресторан «Триумф» признан опасным для архангелогородцев

Активисты ОНФ взяли на контроль ситуацию с частично затопленным плавучим рестораном на берегу реки, который давно не работает, находится в аварийном состоянии и не имеет ограждения.

Объект расположен вблизи социальных учреждений: школы, дворца детского творчества, музыкальной школы и может вызвать любопытство у детей. Между тем бывший ресторан представляет опасность и может нанести вред здоровью, если кто-то попытается его осмотреть. Кроме того, его вид портит облик областного центра.

«В нашем городе немало опасных объектов, которые не огорожены и не демонтированы, а доступ к ним свободный. К ним относятся так называемые «строительные полуфабрикаты», разрушенные дома и промзоны, заброшенные гаражи, – сказал активист архангельского отделения ОНФ Николай Стратеев. – Главы округов и их подчиненные должны вовремя принимать меры во избежание несчастных случаев».

Региональное отделение ОНФ обратится к капитану морского порта Архангельска с целью принятия мер по обеспечению безопасности объекта. Ситуация с демонтажем аварийного дебаркадера взята общественниками на контроль.