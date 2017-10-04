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Общество | Главные новости

Архангельские власти под нажимом ОНФ перестали загрязнять реку в поселке Затон

сегодня 09:38
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Загрязнение реки Исакогорки в районе, где проживают более 2 тыс. человек, было прекращено после вмешательства представителей Общероссийского народного фронта.
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В поселке Затон много лет не работала система очистки канализационных стоков по причине неисправности и ветхости коллектора и очистной станции. Жители поселка не раз обращались к властям. В октябре 2016 г. активисты ОНФ взяли на контроль неблагоприятную экологическую ситуацию, которая возникла в результате загрязнения реки Исакогорка канализационными стоками.

Общественники направили главе муниципального образования обращение с просьбой принять меры для организации полноценной работы очистного коллектора в поселке и предотвращения дальнейшего загрязнения реки.

В настоящее время закончено строительство участка трубы длиной 450 м, при этом удалось замкнуть канализацию поселка и микрорайона Исакогорской лесобазы на центральные очистные сооружения.

«Возобновление очистки стоков в поселке – это еще один шаг к экологической безопасности в регионе. Коллектор не работал, труба была сломана, вода бежала мутным, зловонным потоком прямо в реку. Запах от коллектора чувствовался даже за сотни метров, – прокомментировала эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Айман Тюкина. – Согласно статье 39 Водного кодекса РФ, водопользователи при использовании водных объектов обязаны содержать в исправном состоянии эксплуатируемые очистные сооружения, при эксплуатации водохозяйственной системы запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, об этом не стоит забывать».

Региональное отделение ОНФ будет держать на контроле вопросы, связанные с экологическими проблемами в регионе.

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сегодня 09:38
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