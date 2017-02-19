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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Заигравшимся в «один дома» юным архангелогородцам потребовалась помощь спасателей

На улице Лочехина бабушка, присматривающая за трехлетним внуком, на минутку вышла на лестничную площадку. Мальчик воспользовался моментом и задвинул щеколду на входной двери. Аналогичный случай произошел на улице Авиаторов.
Во втором случае взаперти оказалась четырехлетняя девочка. Родственники вызвали спасателей, которые с помощью отвёртки сдвинули щеколду, открыв входную дверь. Для маленьких шалунов все закончилось благополучно.
 
Спасатели предупреждают, что есть замки, которые малыши легко могут закрыть сами. Их лучше поменять на более надежные варианты, чтобы избежать ситуации, в которую попали маленькие северяне. 
  
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просмотров: 251
дата: 19.02.17 | 20:56
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