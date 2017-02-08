Алгоритм программы подвергся серьезной переработке. Теперь электронные заявки будут поступать не в Главное управление ПАО «Архэнергосбыт» по Архангельской области, а (в зависимости от географических координат заявителя) непосредственно в соответствующее межрайонное отделение.
До запуска
электронного сервиса, а также параллельно с ним заявку на установку прибора учета можно направить на единый адрес электронной почты press@arsk.ru
.
Обязательная контактная информация для оформления заявки:
1) Ф.И.О. (полностью);
2) номер лицевого счета;
3) точный адрес места установки;
4) номер телефона (при наличии такового);
5) факт наличия и работоспособности в схеме учета электроэнергии (в щитке осветительном этажном) коммутационных аппаратов (пакетный выключатель, разъединитель и т.п.) до прибора учета по направлению потока мощности;
6) тема: «заявка на установку ПУ».
Жители г. Архангельск, Холмомогорского, Приморского, и Пинежского районов могут направлять заявки на адрес nechaev_am@arsk.ru
.
Заявки из г.Мирный, Плесецкого, Няндомского, Коношского, Каргопольского и Онежского районов принимаются по адресу office@pleseck.arsk.ru
.
Заявки из Вельского района – по адресу SheryaginKV@velsk.arsk.ru
; из Устьянского района – по адресу KievskiySN@velsk.arsk.ru; из Шенкурского района – по адресу PtitsynVA@velsk.arsk.ru
; из Виноградовского района – по адресу KolobovSA@velsk.arsk.ru.из г.Котлас, г. Коряжма, Котласского, Верхнетоемского, Вилегодского, Красноборского, Ленского отделений – по адресу PopovAG@kotlas.arsk.ru
;
из города Северодвинск – по адресу VoroncovNN@sevsk.arsk.ru
Контактные телефоны и почтовые адреса отделений размещены на корпоративном сайте
ПАО «Архэнергосбыт».