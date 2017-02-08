Архангельск: Общество

фото, видео с места события Заявки на установку прибора учета снова принимаются в Интернете 9 февраля возобновляет работу электронный сервис ПАО «Архэнергосбыт» по приему заявок на приобретение и установку приборов учета.



До запуска



Обязательная контактная информация для оформления заявки:



1) Ф.И.О. (полностью);

2) номер лицевого счета;

3) точный адрес места установки;

4) номер телефона (при наличии такового);

5) факт наличия и работоспособности в схеме учета электроэнергии (в щитке осветительном этажном) коммутационных аппаратов (пакетный выключатель, разъединитель и т.п.) до прибора учета по направлению потока мощности;

6) тема: «заявка на установку ПУ».



Жители г. Архангельск, Холмомогорского, Приморского, и Пинежского районов могут направлять заявки на адрес



Заявки из г.Мирный, Плесецкого, Няндомского, Коношского, Каргопольского и Онежского районов принимаются по адресу



Заявки из Вельского района – по адресу



из города Северодвинск – по адресу



Контактные телефоны и почтовые адреса отделений размещены на корпоративном

Алгоритм программы подвергся серьезной переработке. Теперь электронные заявки будут поступать не в Главное управление ПАО «Архэнергосбыт» по Архангельской области, а (в зависимости от географических координат заявителя) непосредственно в соответствующее межрайонное отделение.До запуска электронного сервиса, а также параллельно с ним заявку на установку прибора учета можно направить на единый адрес электронной почты press@arsk.ru Обязательная контактная информация для оформления заявки:1) Ф.И.О. (полностью);2) номер лицевого счета;3) точный адрес места установки;4) номер телефона (при наличии такового);5) факт наличия и работоспособности в схеме учета электроэнергии (в щитке осветительном этажном) коммутационных аппаратов (пакетный выключатель, разъединитель и т.п.) до прибора учета по направлению потока мощности;6) тема: «заявка на установку ПУ».Жители г. Архангельск, Холмомогорского, Приморского, и Пинежского районов могут направлять заявки на адрес nechaev_am@arsk.ru Заявки из г.Мирный, Плесецкого, Няндомского, Коношского, Каргопольского и Онежского районов принимаются по адресу office@pleseck.arsk.ru Заявки из Вельского района – по адресу SheryaginKV@velsk.arsk.ru ; из Устьянского района – по адресу KievskiySN@velsk.arsk.ru; из Шенкурского района – по адресу PtitsynVA@velsk.arsk.ru ; из Виноградовского района – по адресу KolobovSA@velsk.arsk.ru.из г.Котлас, г. Коряжма, Котласского, Верхнетоемского, Вилегодского, Красноборского, Ленского отделений – по адресу PopovAG@kotlas.arsk.ru из города Северодвинск – по адресу VoroncovNN@sevsk.arsk.ru Контактные телефоны и почтовые адреса отделений размещены на корпоративном сайте ПАО «Архэнергосбыт». версия для печати просмотров: 83

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