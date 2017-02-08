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Архангельск: Общество

     

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Заявки на установку прибора учета снова принимаются в Интернете

9 февраля возобновляет работу электронный сервис ПАО «Архэнергосбыт» по приему заявок на приобретение и установку приборов учета.
Алгоритм программы подвергся серьезной переработке. Теперь электронные заявки будут поступать не в Главное управление ПАО «Архэнергосбыт» по Архангельской области, а (в зависимости от географических координат заявителя) непосредственно в соответствующее межрайонное отделение.

До запуска электронного сервиса, а также параллельно с ним заявку на установку прибора учета можно направить на единый адрес электронной почты press@arsk.ru.

Обязательная контактная информация для оформления заявки:

1) Ф.И.О. (полностью);
2) номер лицевого счета;
3) точный адрес места установки;
4) номер телефона (при наличии такового);
5) факт наличия и работоспособности в схеме учета электроэнергии (в щитке осветительном этажном) коммутационных аппаратов (пакетный выключатель, разъединитель и т.п.) до прибора учета по направлению потока мощности;
6) тема: «заявка на установку ПУ».

Жители г. Архангельск, Холмомогорского, Приморского, и Пинежского районов могут направлять заявки на адрес nechaev_am@arsk.ru .

Заявки из г.Мирный, Плесецкого, Няндомского, Коношского, Каргопольского и Онежского районов принимаются по адресу  office@pleseck.arsk.ru .

Заявки из Вельского района – по адресу SheryaginKV@velsk.arsk.ru; из Устьянского района – по адресу KievskiySN@velsk.arsk.ru; из Шенкурского района – по адресу PtitsynVA@velsk.arsk.ru; из Виноградовского района – по адресу KolobovSA@velsk.arsk.ru.из г.Котлас, г. Коряжма, Котласского, Верхнетоемского, Вилегодского, Красноборского, Ленского отделений – по адресу PopovAG@kotlas.arsk.ru ;

из города Северодвинск – по адресу VoroncovNN@sevsk.arsk.ru

Контактные телефоны и почтовые адреса отделений размещены на корпоративном сайте ПАО «Архэнергосбыт».
  
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просмотров: 83
дата: 08.02.17 | 12:20
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