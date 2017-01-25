Архангельск: Общество

фото, видео с места события Заказав спецтехнику и взяв лопаты, горожане очистили улицы Майской Горки от снега Ликвидировать последствия сильнейшего снегопада жители одного из округов Архангельска решили своими силами. Снег, заполонявший двор трое суток, был убран за четыре часа. Член правления ТСЖ «Улица Фёдора Абрамова, дом 18» Лариса Кучина рассказала, что объединились вместе с соседним домом, и себестоимость уборки в два раза снизилась.



ТСЖ как форму управления выбрало еще 50 домов округа Майская горка. Однако большинство собственников жилья отдает предпочтение управляющим компаниям, а некоторые из них нерадиво относятся к своим обязанностям.





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