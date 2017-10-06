Заказавший на Украине наркотики житель Поморья получил 6 лет колонии
сегодня 15:51
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В Поморье пресечён контрабандный канал поступления психотропных веществ из Украины. Наркодилер получил 6 лет колонии строгого режима.
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06 октября, пятница 17:31
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$58.53
€70.43
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21-летний житель Вернетоемского района в январе 2017 года через соцсеть заказал у неизвестного сообщника на Украине крупную партию амфетамина. Однако получить посылку он не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ на выходе из отделения почтовой связи в Коряжме.
Было возбуждено уголовное дело. В процессе расследования мужчина во всем сознался. Суд назначил ему наказуние в виде 6 лет колонии строгого режима.
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