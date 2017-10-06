Заказавший на Украине наркотики житель Поморья получил 6 лет колонии

21-летний житель Вернетоемского района в январе 2017 года через соцсеть заказал у неизвестного сообщника на Украине крупную партию амфетамина. Однако получить посылку он не смог, так как был задержан сотрудниками ФСБ на выходе из отделения почтовой связи в Коряжме.

Было возбуждено уголовное дело. В процессе расследования мужчина во всем сознался. Суд назначил ему наказуние в виде 6 лет колонии строгого режима.