В правительство областного центра вновь приглашён специалист из Северодвинска. Подписано распоряжение о назначении на пост заместителя министра образования и науки Архангельской области Юрия Гнедышева.

Юрий Анатольевич с 2011 года возглавлял Северодвинскую городскую гимназию. До этого работал в лицее № 17 учителем информатики, а затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Занимался вопросами внедрения информационных технологий в учебный и воспитательный процессы, охраны труда и техники безопасности, использованием здоровьесберегающих технологий и безопасности в школе, организации питания школьников.

В июле 2012 года Юрий Гнедышев завершил обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров. Четыре раза отмечен благодарностями губернатора Архангельской области за подготовку победителей региональной олимпиады по программированию. Награждён Почётной грамотой министерства образования и науки Архангельской области.

Активно занимается спортом. Среди любимых видов - плавание, велосипед, коньки, лыжи.