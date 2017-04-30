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Архангельск: Общество

     

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Замглаы Архангельска по финансам обогнал в доходах Игоря Годзиша и Игоря Орлова

Чиновники администрации Архангельска отчитались о своих заработках в 2016 году. Примечательно, что первое лицо города оказалось вторым по уровню доходов.
Так, за минувший год глава Архангельска Игорь Годзиш заработал 2,3 миллиона рублей. Его заместитель по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников получил доход в размере 3,9 миллиона рублей. К слову, в личных финансах замглавы обошел даже губернатора Поморья, который в минувшем году заработал 3,7 миллиона рублей.

Игорь Годзиш владеет квартирой площадью 78 кв.м. в Северодвинске, а также служебным жильем в Архангельске. Транспортных средств градоначальник пока не имеет, а вот в пользовании у супруги числится автомобиль "Мазда СХ 5".
 
Заместитель главы Архангельска - руководитель аппарата Николай Евменов заработал в 2016 году 1,9 миллиона рублей. Однако, весь доход чиновник получил на должности бизнес-омбудсмена. В администрацию столицы Поморья он пришел уже в 2017-м.
  
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просмотров: 147
дата: 30.04.17 | 12:57
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Нарушил субординацию.
30.04.17
13:32
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