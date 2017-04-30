Так, за минувший год глава Архангельска Игорь Годзиш заработал 2,3 миллиона рублей. Его заместитель по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников получил доход в размере 3,9 миллиона рублей. К слову, в личных финансах замглавы обошел даже губернатора Поморья, который в минувшем году заработал
3,7 миллиона рублей.
Игорь Годзиш владеет квартирой площадью 78 кв.м. в Северодвинске, а также служебным жильем в Архангельске. Транспортных средств градоначальник пока не имеет, а вот в пользовании у супруги числится автомобиль "Мазда СХ 5".
Заместитель главы Архангельска - руководитель аппарата Николай Евменов заработал в 2016 году 1,9 миллиона рублей. Однако, весь доход чиновник получил на должности бизнес-омбудсмена. В администрацию столицы Поморья он пришел уже в 2017-м.
13:32