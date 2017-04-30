Чиновники администрации Архангельска отчитались о своих заработках в 2016 году. Примечательно, что первое лицо города оказалось вторым по уровню доходов.

Игорь Годзиш владеет квартирой площадью 78 кв.м. в Северодвинске, а также служебным жильем в Архангельске. Транспортных средств градоначальник пока не имеет, а вот в пользовании у супруги числится автомобиль "Мазда СХ 5".

Заместитель главы Архангельска - руководитель аппарата Николай Евменов заработал в 2016 году 1,9 миллиона рублей. Однако, весь доход чиновник получил на должности бизнес-омбудсмена. В администрацию столицы Поморья он пришел уже в 2017-м.