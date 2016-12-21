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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Заражённый атлантический лосось может попасть в водоёмы Архангельской области

Второй год подряд в мурманских водоемах массово гибнет сёмга. На нерест в Заполярье рыба приходит из вод Атлантики, оттуда же она попадает и в реки Поморья. Специалисты установили, что причиной гибели семги стало редкое кожное заболевание.
С гибелью лосося в 2015-2016 годах специалисты различных ведомств столкнулись впервые. Рыбы были заражены ульцеративным дермальным некрозом (УДН). Это заболевание, протекающее с образованием кожных язв. Для человека такая рыба вреда не представляет. Разве что пугает своим внешним видом. Но есть и другая опасность: если болезнь поражает икру, то это уже угрожает популяции всей «царской рыбы» на реках.
 
Впервые вспышка инфекции была зафиксирована в 1877 году у лососевых, обитающих на Британских островах. Отметим, что до сих пор основная причина заболевания неясна.
 
Рыбаков, которым попадет зараженная семга, просят обращаться в региональное управление Рыбнадзора. 
  
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просмотров: 1791
дата: 21.12.16 | 18:52
комментариев: 5
1 1
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Комментарии пользователей
Александр К. (5)
Это там где ядерные отходы хоронили ? Помните историю с морскими звёздами ?
22.12.16
12:54
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Sibiryak (3)
Вы наверное про рыбаков погорячились,её сейчас ловят в основном браконьеры,а они прям сразу побегут сдаваться.
21.12.16
20:05
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Fialka (1)
А норвежская гибнет?)
21.12.16
19:33
+
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