Второй год подряд в мурманских водоемах массово гибнет сёмга. На нерест в Заполярье рыба приходит из вод Атлантики, оттуда же она попадает и в реки Поморья. Специалисты установили, что причиной гибели семги стало редкое кожное заболевание.

С гибелью лосося в 2015-2016 годах специалисты различных ведомств столкнулись впервые. Рыбы были заражены ульцеративным дермальным некрозом (УДН). Это заболевание, протекающее с образованием кожных язв. Для человека такая рыба вреда не представляет. Разве что пугает своим внешним видом. Но есть и другая опасность: если болезнь поражает икру, то это уже угрожает популяции всей «царской рыбы» на реках.



Впервые вспышка инфекции была зафиксирована в 1877 году у лососевых, обитающих на Британских островах. Отметим, что до сих пор основная причина заболевания неясна.



Рыбаков, которым попадет зараженная семга, просят обращаться в региональное управление Рыбнадзора.

