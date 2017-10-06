Затонувший под Архангельском буксир «Кадников» мог стать жертвой диверсии

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06 октября, пятница 12:57
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Напомним, буксир «Кадников» затонул у причалов поселка Турдеевск на прошлой неделе. 5 октября силами «Поморской Судоверфи» судно было поднято на поверхность. Выяснилось, что у плавсредства были разбиты боковые иллюминаторы, а также открыт один из кингстонов. Данные факты наводят на мысль о криминальной подоплеке произошедшего. Это подтверждает и акт водолазного осмотра судна, выполненного специалистами «Северной водолазной компании».
О случившемся были проинформированы Российский речной регистр судоходства и полиция. Поскольку затопление судна повлекло за собой разлив нефтепродуктов, расследованием причин произошедшего занимается также природоохранная прокуратура и Росприроднадзор.
По словам управляющего «Поморской Судоверфи» Евгения Пеньевского, подобные ситуации происходили и ранее, что свидетельствует о развитии криминогенной обстановки в порту Архангельск и бездействии правоохранительных и надзорных органов.
Добавим, что компания «Поморская судоверфь» была образована на базе Архангельского судоразделочного завода. В 2012 году предприятие столкнулось с пиратством. Тогда неизвестные с помощью буксира угнали дноуглубительный земснаряд «Гольфстрим».
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11:57