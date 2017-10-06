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Общество | Главные новости

Затонувший под Архангельском буксир «Кадников» мог стать жертвой диверсии

сегодня 11:47
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В истории с затоплением судна прослеживается криминальный оттенок. В результате осмотра буксира водолазами зафиксированы следы возможных противоправных действий третьих лиц.
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Напомним, буксир «Кадников» затонул у причалов поселка Турдеевск на прошлой неделе. 5 октября силами «Поморской Судоверфи» судно было поднято на поверхность. Выяснилось, что у плавсредства были разбиты боковые иллюминаторы, а также открыт один из кингстонов. Данные факты наводят на мысль о криминальной подоплеке произошедшего. Это подтверждает и акт водолазного осмотра судна, выполненного специалистами «Северной водолазной компании».

О случившемся были проинформированы Российский речной регистр судоходства и полиция. Поскольку затопление судна повлекло за собой разлив нефтепродуктов, расследованием причин произошедшего занимается также природоохранная прокуратура и Росприроднадзор.

По словам управляющего «Поморской Судоверфи» Евгения Пеньевского, подобные ситуации происходили и ранее, что свидетельствует о развитии криминогенной обстановки в порту Архангельск и бездействии правоохранительных и надзорных органов.

Добавим, что компания «Поморская судоверфь» была образована на базе Архангельского судоразделочного завода. В 2012 году предприятие столкнулось с пиратством. Тогда неизвестные с помощью буксира угнали дноуглубительный земснаряд «Гольфстрим».

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kemastreet
06.10.17
11:57
Следы ведут в Сирию...
 
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