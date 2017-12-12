Завершается регистрация школьников Поморья на олимпиаду «Наследники Ломоносова»

Учеников десятых классов школ Поморья приглашают побороться за право стать студентом МГИМО МИД России без экзаменов.Напомним, телевизионная олимпиада «Наследники Ломоносова» организована по инициативе губернатора Игоря Орлова. Этот проект реализуют региональное министерство образования и науки совместно с Архангельским областным институтом открытого образования.– Олимпиада организована в формате известной телевизионной викторины «Умницы и умники». Ребятам также предстоит выйти на разноцветные дорожки турнира, каждая из которых может привести к победе, – напомнил министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов. – В съёмках четвёртого сезона «Наследников» примут участие порядка 30 учеников десятых классов. Победители турнира будут представлять наш регион на программе Первого канала, главным призом которой является право зачисления в МГИМО МИД России без экзаменов.Заявку на участие в уникальном телепроекте до 15 декабря включительно могут подать как сами десятиклассники, так и официальные представители школ, в которых обучаются ребята.