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Архангельск: Общество

     

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Завершать затяжную стройку перинатального центра в Архангельске будет новая фирма

Генподрядчик строительства региональных перинатальных центров в России сменил проблемные с его точки зрения компании, не справляющиеся с работой. В их число вошел и печально известный трест «Мордовпромстрой», возводящий такой центр в Архангельске.

Структура госкорпорации «Ростех», являющаяся генподрядчиком строительства региональных перинатальных центров в 15 субъектах РФ, сменила субподрядные организации для возведения центров в Ульяновске, Тамбове и Архангельске. Причина - ненадлежащее исполнение обязательств.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, новый подрядчик выбран без проведения конкурсов и должен завершить строительство объекта в Архангельске к концу сентября 2017 года. 

Достройкой центра в столице Поморья займется «Строительно-производственная компания – А» из Ленинградской области. Стоимость контракта — 839,55 млн рублей.

Напомним, медицинский объект планировалось ввести в строй еще в 2016 году. Первоначальные сроки сдвинулись из-за нерасторопности строителей - треста «Мордовпромстрой» из Саранска. Последние обещания, прозвучавшие в декабре, предполагали ввод центра в эксплуатацию в августе 2017 года. Однако, надежды на ускорение затяжной стройки стоимостью почти 3 миллиарда рублей не оправдались, что в итоге и привело к смене подрядчика.

Проектом предусмотрено возведение здания общей площадью 28,5 тысяч кв. метров. В нем разместится 130 коек для будущих мам. Центр будет оказывать медицинскую помощь роженицам с использованием самых современных технологий и оборудования.

  
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просмотров: 156
дата: 01.02.17 | 23:31
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