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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Здание СМП планируют передать гостиничному бренду Radisson Blu

По своему местоположению и техническим параметрам здание Северного морского пароходства идеально подходит под создание отеля. Инвесторы готовы переформатировать его в новый выставочный конгресс-центр.
В данный момент представители одной из самых динамично развивающихся компаний в мировой гостиничной индустрии The Rezidor Hotel Group уже познакомились со зданием и ведут активные переговоры с правительством Архангельской области о передаче объекта в руки международной гостиничной компании.

Какой из существующих вариантов брендирования гостиницы будет выбран, пока неизвестно, но с уверенностью можно сказать, что появление подобного рода проекта даст мощный толчок развитию туризма в Архангельске.

На сегодня загруженность номерного гостиничного фонда в Архангельске в обычные дни в среднем составляет 30-40%. А в дни проведения Арктического форума свободных номеров в городах Архангельск, Северодвинск и Новодвинск просто не было. Отсутствовали предложения и по сдаче обычных квартир

Инвесторы готовы произвести реконструкцию здания расположенного по адресу Набережная Северной Двины, 36 и создать новый гостиничный комплекс высокого уровня. Рядом с СМП сейчас расположены часовня, строящийся Михаило-Архангельский кафедральный собор, Дворец спорта, городской рынок, торговые павильоны и заведения общепита. 

К слову, Radisson Blu — один из ведущих гостиничных брендов в мире, в портфель которого входит более 300 отелей в 69 странах. В России такие гостиницы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Челябинске, Калининграде, Тверской области. 
 
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просмотров: 274
дата: 04.05.17 | 12:14
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Солнышко К. (1)
Отремонтировать и переселить всех из аварийного жилья . И вопрос с расселением будет закрыт .
04.05.17
12:43
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