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Общество | Главные новости

Суровое воспитание падчерицы довело жителя Няндомы до «уголовки»

сегодня 10:59
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С декабря 2015 года по сентябрь 2017 года в Няндоме мужчина постоянно придирался к своей 13-летней приемной дочери и избивал школьницу. В отношении буйного отчима возбуждено уголовное дело.
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Фото: sputnik.kg
После очередного конфликта девочка самостоятельно обратилась с заявлением в полицию.

От отчима поступило заявление о явке с повинной. В документе он пояснил, что действовал в воспитательных целях. Сейчас выясняется, знала ли мать девочки о жестоких действиях сожителя по отношению к ее малолетнему ребенку.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, - сообщили в региональном следственном управлении СКР. 
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