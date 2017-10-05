Суровое воспитание падчерицы довело жителя Няндомы до «уголовки»

С декабря 2015 года по сентябрь 2017 года в Няндоме мужчина постоянно придирался к своей 13-летней приемной дочери и избивал школьницу. В отношении буйного отчима возбуждено уголовное дело.

После очередного конфликта девочка самостоятельно обратилась с заявлением в полицию.От отчима поступило заявление о явке с повинной. В документе он пояснил, что действовал в воспитательных целях. Сейчас выясняется, знала ли мать девочки о жестоких действиях сожителя по отношению к ее малолетнему ребенку.Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, - сообщили в региональном следственном управлении СКР.