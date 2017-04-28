наверх
Новости Архангельска
28 апреля, пятница 10:13
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
27.04.17
Изучение итальянского языка начинается с открытых уроков в «Полиглоте»
113
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
89
27.04.17
Принимаются заявки на участие в III Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету 2017»
82
27.04.17
Команда «Водник» присоединяется к акции «Мы помним! Мы гордимся!»
78
27.04.17
72 минуты чтения книг о войне ждет посетителей архангельской библиотеки
75
27.04.17
Известный архангельский документалист представил свое телевизионное творчество
69
27.04.17
Творческий морской фестиваль будет проходить в Архангельске до середины лета
69
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Жильцы начнут платить за чердаки и подвалы

Главный жилинспектор России Андрей Чибис дал коммунальным компаниям указание предъявлять жильцам счета за оплату электроэнергии на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях.

Чибис дал такое распоряжение в официальном письме, адресованном региональным органам власти. В этом письме Чибис заявляет, что несмотря на несогласие Общественной палаты и комитета Госдумы по жилищной политике, новая строка, увеличившая счет за ЖКХ на 300-500 рублей, не исчезнет из квитанций.

В то же время Чибис признал, что не во всех регионах России верно производится расчет платежей за ОДН (общедомовые нужды). В ответ на соответствующие жалобы, жилинспектор направил региональным властям письмо, в котором разъяснил порядок расчета платежей.

«Имеют место случаи установления уполномоченными органами нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды с нарушениями правил №306… В этом случае уполномоченному органу следует незамедлительно принять меры по устранению нарушений действующего законодательства, а органам государственного жилищного надзора в рамках исполнения возложенных на них полномочий обеспечить надлежащий контроль», — указал Чибис.

Жилинспектор пояснил, что для оплаты жильцами должны учитываться площади площадок между квартирами, лестниц в подъездах, коридоров, тамбуров, холлов и вестибюлей, помещений консьержа (для многоквартирного дома), а также площадь чердаков и подвалов.

Эксперты отметили "Известиям", что причиной роста платежей стала сколько не новая строчка об оплате, сколько неверный расчет площадей и другие факторы.

  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
просмотров: 259
дата: 28.04.17 | 08:53
комментариев: 4
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
vandal (2)
а) - добавить плату за площадь наружных стен... - то что ваш фасад выходит на помойку и вы не сдали его под рекламную растяжку - ваши проблемы
28.04.17
09:42
+
показать 2  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
fantazer (1)
Пусть ещё площадь крыш и стен посчитают, как наружных так и внутренних. Совсем ***нулись. Отдельный учёт за потре6ление электроэнергии на площадках, в подвале и чердаке позволит отделить "мух от котлет" (показать реальные цифры).
28.04.17
09:09
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080