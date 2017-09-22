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Общество | Главные новости

Житель Архангельска попытался месяц прожить на МРОТ и похудел за 4 недели на 5 кг

сегодня 18:48
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32-летний Артем Шишков начал свой эксперимент 23 августа и выделил на это положенные государством 7800 рублей. После того как у молодого человека закончились деньги, он перешел на крупы и воду.
 
 
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На 3-й неделе у Артема из прожиточного минимума осталось всего 814 рублей, которых должно было хватить до 22 сентября. Расчет - 90 рублей 44 копейки в день. С 17 сентября архангелогородцу, работающему в областной федерации профсоюзов, пришлось перейти на воду, овсянку и макароны.

В поисках экономии Артем вступил в группу «Выжить на сотку», где нашел много «интересных» рецептов. В своей же, уже диетической программе, он полностью исключил из своего рациона девять видов продуктов питания: фрукты, говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, сметану, творог, масло сливочное, маргарин.

В качестве исключения была куплена килька в консервах для приготовления супа, состоящего из овощей, круп и кильки. 

Из интересных фактов Артем отмечает, что на работу выгодней ходить пешком, а закупаться продуктами выгодней на неделю. При этом лучше покупать бахчевые.

News29 публикует меню последней недели эксперимента: 

14 сентября:
завтрак бутерброд с сыром (30 гр.), чай 200 мл.
обед: суп овощной 250 мл.
ужин: кабачки жареные 250 гр. 

15 сентября:
завтрак чай 200 мл;
обед: суп овощной 200 мл.;
ужин капуста тушеная 300 гр. 

16 сентября:
завтрак во сне;
обед: макароны с сыром 250 гр..;
ужин капуста тушеная 300 гр. 

17 сентября:
завтрак во сне;
обед: яичница из 3 яиц с помидорами 200 гр.., хлеб 1 кус., молоко 200 мл.;
ужин: салат из крабовых палочек 200 гр. 

18 сентября:
завтрак: булочка сдобная 80 гр., чай зеленый 200 мл;
обед: капуста тушеная 150 гр., селедка жареная 110 гр, чай 200 мл.;
ужин: котлеты из кабачков 300 гр., чай 200 мл. 

19 сентября:
завтрак: булочка сдобная 80 гр, чай 200 мл;
обед: кабачки жареные 200 мл, хлеб 1 кус., чай 200 мл.;
ужин: спагетти 100 гр., сосиски отварные 2 штуки; 

20 сентября:
завтрак: булочка сдобная 80 гр , чай 200 мл.;
обед: яичница из 2 яиц с котлетами из кабачков 300 гр., хлеб 1 кус.
ужин: овсянка 100 гр. 

21 сентября:
завтрак стакан воды,
обед: стакан воды,
ужин: овсянка 150 гр. с огурцом 2 категории. 
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