Ссора с дядей побудила жителя Поморья на вояж в Архангельск и поджог его машины

В ночь на 3 июня в Архангельске во дворе дома на проспекте Московский в результате поджога загорелся автомобиль «Хендай». Под подозрение попал родственник хозяина машины, живущий в Холмогорском районе.

Следствие установило, что 22-летний житель Холмогорского района специально приехал в Архангельск, чтобы сжечь машину дяди, с которым они постоянно ссорились. Молодой человек ночью пришел во двор к родственнику, вылил на воздухозаборник автомобиля бензин и скрылся.

После поджога он пешком дошел до поселка Дорожников, где остановил «попутку» и доехал до дома.

Горящий автомобиль заметили очевидцы и потушили. Собственнику транспортного средства был нанесен материальный ущерб в размере более 180 тысяч рублей. Возбужденное уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.