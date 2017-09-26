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Общество | Главные новости

Житель Мурманска, оклеветавший архангельских проводников, пойдет под суд

сегодня 11:58
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Мурманчанин обвинил сотрудников РЖД в краже денег.
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В начале сентября в транспортную полицию поступило заявление от 20-летнего жителя Мурманска о том, что, следуя в поезде «Москва - Архангельск», из его рюкзака были похищены денежные средства в сумме 5 тыс. рублей и банковская карта.

В ходе проверки было установлено, что денежных средств молодой человек не имел, а совершил заведомо ложный донос о совершении преступления на почве неприязненных отношений с проводниками поезда.

Сотрудниками следственного отделения Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит крупный штраф и двухлетний срок.

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