Житель Мурманска, оклеветавший архангельских проводников, пойдет под суд

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Мурманчанин обвинил сотрудников РЖД в краже денег.

В начале сентября в транспортную полицию поступило заявление от 20-летнего жителя Мурманска о том, что, следуя в поезде «Москва - Архангельск», из его рюкзака были похищены денежные средства в сумме 5 тыс. рублей и банковская карта.

В ходе проверки было установлено, что денежных средств молодой человек не имел, а совершил заведомо ложный донос о совершении преступления на почве неприязненных отношений с проводниками поезда.

Сотрудниками следственного отделения Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит крупный штраф и двухлетний срок.