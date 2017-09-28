Житель НАО ответит в суде за убийство бывшей супруги
сегодня 11:56
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В октябре 2016 года в Нарьян-Маре мужчина несколько раз ударил ножом бывшую супругу. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте.
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28 сентября, четверг 12:21
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В ходе следствия выяснилось, что 54-летний мужчина пришел пьяный домой после празднования дня рождения. Между ним и бывшей супругой, с которой они проживали в одной квартире, произошла ссора. В ходе выяснения отношений он нанес женщине три удара ножом. Однако во время допроса мужчина совю вину в убийстве не признал.
Возбужденное уголовное дело направлено в суд.
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