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Общество | Главные новости

Житель НАО ответит в суде за убийство бывшей супруги

сегодня 11:56
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В октябре 2016 года в Нарьян-Маре мужчина несколько раз ударил ножом бывшую супругу. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте.
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Фото: ptzgovorit.ru

В ходе следствия выяснилось, что 54-летний мужчина пришел пьяный домой после празднования дня рождения. Между ним и бывшей супругой, с которой они проживали в одной квартире, произошла ссора. В ходе выяснения отношений он нанес женщине три удара ножом. Однако во время допроса мужчина совю вину в убийстве не признал.

Возбужденное уголовное дело направлено в суд. 

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Житель НАО ответит в суде за убийство бывшей супруги
Житель НАО ответит в суде за убийство бывшей супруги
В октябре 2016 года в Нарьян-Маре мужчина несколько раз ударил ножом бывшую супругу. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте.
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