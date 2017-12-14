Житель Плесецка получил 6 лет колонии за поножовщину у бара

Завершился судебный процесс над 22-летним мужчиной, который в августе 2017 года в ходе конфликта с ножом накинулся на посетителя бара.

Конфликт между двумя посетителями ночного кафе-бара в Мирном произошел 12 августа. В ходе драки пьяный местный житель достал нож и несколько раз пырнул им своего соперника. Помощь подоспела вовремя и дерущихся разняли.



Инициатор поножовщины во всем сознался и выплатил пострадавшему 200 тысяч рублей. Кроме того, последний просил суд не лишать своего обидчика свободы.



В итоге подсудимый был приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.