Житель Плесецка получил 6 лет колонии за поножовщину у бара
сегодня 12:00
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Завершился судебный процесс над 22-летним мужчиной, который в августе 2017 года в ходе конфликта с ножом накинулся на посетителя бара.
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14 декабря, чт 12:14
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$58.53
€70.43
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Конфликт между двумя посетителями ночного кафе-бара в Мирном произошел 12 августа. В ходе драки пьяный местный житель достал нож и несколько раз пырнул им своего соперника. Помощь подоспела вовремя и дерущихся разняли.
Инициатор поножовщины во всем сознался и выплатил пострадавшему 200 тысяч рублей. Кроме того, последний просил суд не лишать своего обидчика свободы.
В итоге подсудимый был приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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