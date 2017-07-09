Житель Поморья из мести поджёг машину родственника

Инцидент произошел 3 июня ночью у одного из домов по проспекту Московский, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. Автолюбитель, проезжающий мимо, заметил, что во дворе дома горит машина «Хендай». Мужчина начал тушить огонь, сообщив о происшествии в полицию.В ходе осмотра машины экспертами было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Случайный свидетель также сообщил, что видел отбегающего от иномарки молодого человека в черной куртке, лица которого он не разглядел.Вскоре полицейские нашли поджигателя. Им оказался нигде не работающий 21-летний родственник потерпевшего, проживающий в Холмогорском районе. Мотивом стали неприязненные отношения. Молодой человек тщательно спланировал поджог, заранее подготовил все необходимое, специально для воплощения своего преступного умысла приехал в Архангельск. Поджигатель надеялся, что огонь полностью уничтожит автомобиль, а установить его причастность к поджогу не удастся.Сейчас мужчина арестован. Ранее он уже был судим за совершение имущественного преступления. По факту покушения на уничтожение чужого имущества возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.