Житель Поморья остался у разбитого корыта из-за отказа жить в квартире без ремонта

Мужчине по договору соцнайма предоставили однокомнатную благоустроенную квартиру в кирпичном доме, которая располагалась в няндомском районе. Однако, он, получив ключи от квартиры, жить в ней не стал из-за необходимости проведения капремонта.

В течение полугода квартира пустовала, за жилплощадь и за коммунальные услуги мужчина не платил. В интересах нуждающихся в жилье, администрация муниципального образования обратилась в суд за признанием мужчины утратившим право пользования предоставленной квартирой. Суд удовлетворил иск администрации.

И тут неожиданно мужчина поменял своё решение и заехал в ранее не устроившую его квартиру. Попытки арендодателя убедить северянина добровольно освободить помещение результатов не дали. Пришлось вновь идти в суд, теперь уже с иском о выселении.

Отметим, что мужчина обжаловал вердикт суда, но безрезультатно. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель установил гражданину Б. срок для добровольного исполнения судебного решения. Во избежание применения мер принудительного исполнения, должник освободил жилое помещение. Исполнительное производство окончено.