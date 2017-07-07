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Общество | Главные новости

Житель Поморья остался у разбитого корыта из-за отказа жить в квартире без ремонта

сегодня 10:39
147 1
Мужчине по договору соцнайма предоставили однокомнатную благоустроенную квартиру в кирпичном доме, которая располагалась в няндомском районе. Однако, он, получив ключи от квартиры, жить в ней не стал из-за необходимости проведения капремонта.
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Фото: blog.hometogo.com.ua

В течение полугода квартира пустовала, за жилплощадь и за коммунальные услуги мужчина не платил. В интересах нуждающихся в жилье, администрация муниципального образования обратилась в суд за признанием мужчины утратившим право пользования предоставленной квартирой. Суд удовлетворил иск администрации.

И тут неожиданно мужчина поменял своё решение и заехал в ранее не устроившую его квартиру. Попытки арендодателя убедить северянина добровольно освободить помещение результатов не дали. Пришлось вновь идти в суд, теперь уже с иском о выселении.

Отметим, что мужчина обжаловал вердикт суда, но безрезультатно. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель установил гражданину Б. срок для добровольного исполнения судебного решения. Во избежание применения мер принудительного исполнения, должник освободил жилое помещение. Исполнительное производство окончено.

Автор: ssp
147 1
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Vadimych
07.07.17
11:51
Да, нам врали про социализм. Но зато то, что рассказывали про капитализм, оказалось правдой! :)
 
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