Житель Поморья остался у разбитого корыта из-за отказа жить в квартире без ремонта

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07 июля, пятница 12:11
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$58.58
€65.32
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В течение полугода квартира пустовала, за жилплощадь и за коммунальные услуги мужчина не платил. В интересах нуждающихся в жилье, администрация муниципального образования обратилась в суд за признанием мужчины утратившим право пользования предоставленной квартирой. Суд удовлетворил иск администрации.
И тут неожиданно мужчина поменял своё решение и заехал в ранее не устроившую его квартиру. Попытки арендодателя убедить северянина добровольно освободить помещение результатов не дали. Пришлось вновь идти в суд, теперь уже с иском о выселении.
Отметим, что мужчина обжаловал вердикт суда, но безрезультатно. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель установил гражданину Б. срок для добровольного исполнения судебного решения. Во избежание применения мер принудительного исполнения, должник освободил жилое помещение. Исполнительное производство окончено.
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11:51