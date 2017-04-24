наверх
Новости Архангельска
24 апреля, понедельник 10:34
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
22.04.17
Вниманию Архангельска и Приморского района: новый адрес приёма граждан органами ПФР
68
20.04.17
На карте новостроек Архангельска и Северодвинска появилось три новых жилых объекта
58
22.04.17
Ветеранов боевых действий МВД и Росгвардии увековечили на почтовой марке
57
22.04.17
«Архэнерго» заменит масляные выключатели на вакуумные на подстанциях Поморья
47
22.04.17
На ЖК «Шоколад» в Северодвинске завершается кирпичная кладка стен 2-го этажа
45
22.04.17
Имена обладателей главного приза конкурса «Кисточка» назовут сегодня в Архангельске
44
21.04.17
Молодые специалисты МРСК Северо-Запада участвуют в Международном форуме энергетиков
37
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Житель Поморья ответит в суде за жестокое убийство в пьяном беспамятстве

В октябре 2016 года во время совместной пьянки 26-летний житель Холмогорского района решил, что его товарищ «преступник», который забрался в квартиру.

В пьяном бреду мужчина более 50 раз ударил руками, ногами и различными предметами воображаемого злодея. Через некоторое время он заметил, что его друг куда-то пропал, а «преступник» не шевелился. О том, что убитым оказался его 52-летний друг мужчина узнал только при задержании.

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, по делу была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала подозреваемого вменяемым.

Возбужденное уголовное дело направлено к прокурору для утверждения обвинительного заключения. 

  
версия для печати
  
просмотров: 28
дата: 24.04.17 | 10:25
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080