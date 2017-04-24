В октябре 2016 года во время совместной пьянки 26-летний житель Холмогорского района решил, что его товарищ «преступник», который забрался в квартиру.

В пьяном бреду мужчина более 50 раз ударил руками, ногами и различными предметами воображаемого злодея. Через некоторое время он заметил, что его друг куда-то пропал, а «преступник» не шевелился. О том, что убитым оказался его 52-летний друг мужчина узнал только при задержании.

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления СКР, по делу была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала подозреваемого вменяемым.

Возбужденное уголовное дело направлено к прокурору для утверждения обвинительного заключения.