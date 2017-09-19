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Общество | Главные новости

Житель Поморья ответит за пьяные покатушки на тракторе, которые вылились в трагедию

сегодня 12:49
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Несчастный случай произошел летом этого года в Мезенском районе. Двое сельских жителей устроили прибрежные гонки. В итоге один из сидевших в кабине мужчин выпал из трактора во время движения и попал под колеса.
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ЧП произошло у села Койда на берегу Белого моря, где местный тракторист решил прокатить своего земляка в кабине спецтехники. Двигаясь по ухабистой прибрежной местности водитель не заметил, как его нетрезвый пассажир выпал через незапертое окно кабины и попал под колеса.

Полученные травмы оказались смертельными. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

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