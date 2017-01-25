В мае 2016 года дом по адресу Ленина, 16 был передан фонду капитального ремонта Архангельской области. Региональный оператор инициировал конкурс на проведение работ по ремонту крыши. В нем победила подмосковная фирма «Организатор».

Подрядчик оказался недобросовестным - затянул сроки, работы выполнял некачественно, в результате договор с ним был расторгнут. Новый подрядчик, северодвинская фирма «РСК», приступила к работе в декабре. В итоге ремонт затянулся на 9 месяцев. Специалисты подрядной организации не торопится ставить конёк у крыши, поэтому весь чердак сейчас засыпало снегом.

Жители квартир на верхних этажах боятся, что весна в их дом придёт вместе с протечками с чердака. А председатель дома Валерий Серба выкладывает в Ютуб один за другим видеоотчёты о работе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области.