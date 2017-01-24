26 января в Архангельской области прогнозируется оттепель до +1°С. При температуре воздуха - 2°С и выше на кровлях начинаются процессы схода снега и наледи.

Управляющим компаниям, торговым центрам, магазинам, общественным учреждениям нужно принять меры по ограждению сигнальными лентами мест возможного падения снежных глыб, установить аншлаги, развесить объявления, предупреждающие об опасности. Собственникам объектов необходимо принять меры к чистке снега на кровлях и сбиванию наледи с соблюдением правил безопасности как работников, так и прохожих. Следует помнить, что из-за повышенной снеговой нагрузки возможно обрушение зданий, кровель.

Сайт arh112.ru предупреждает, что падение снега и наледи с крыш может привести к увечьям и гибели. Специалисты МЧС просят северян соблюдать меры личной осторожности, не ходить рядом с домами со скатными кровлями, предупредить о мерах предосторожности своих детей.



Учителей просят провести в классах короткий инструктаж с детьми об опасностях игр в снежных «тоннелях» и «пещерах», возле снегоуборочной техники, пояснить, почему опасно кататься на лыжах и санках с крутых гор, оврагов и речных берегов.