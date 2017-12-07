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Общество | Главные новости

Жители Архангельска могут побывать в лучшей региональной новостройке России

вчера 15:13
384 0
9 декабря холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих на «Зимнюю экскурсию по новостройкам». Записаться на экскурсию можно по телефону 65-00-08.
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Жители Архангельска смогут побывать на строительных площадках, познакомиться с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин». Специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.

Одним из сюрпризов, который ждет участников экскурсии, станет посещение ЖК «Омега Хаус», который стал лучшим региональным жилым комплексом премиум класса в России. В ноябре холдинг «Аквилон Инвест» получил федеральную премию Urban Awards-2017, которая является независимой и объективной оценкой качества объектов жилой недвижимости, основанной на данных профессиональной, открытой и прозрачной экспертизы. Именно ЖК «Омега Хаус» был признан компетентным жюри победителем среди 197 объектов из разных регионов страны. Это является знаковым событием не только для Архангельска, но и для всей области. Впервые за 35 лет архитектурный объект, построенный в столице Поморья, причем местным застройщиком, получил столь престижную награду.

- Проект жилого комплекса «Омега Хаус», разработан в мастерской академика архитектуры Михаила Мамошина в рамках концепции комплексной застройки набережной Северной Двины в Архангельске. 1-я и 2-я очереди жилого комплекса уже введены в эксплуатацию, ведется подготовка документов по 3-й, завершающей очереди комплекса, - рассказал председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов. 

Также в этом году холдинг «Аквилон Инвест» был также номинирован на звание «Девелопер года», а ЖК «Aльфа», возводимый вместе с ЖК «Омега Хаус» в рамках единого проекта комплексной застройки набережной Северной Двины в финале претендовал на премию «Лучший строящийся региональный жилой комплекс премиум-класса».

Всего в ЖК «Омега Хаус» общей площадью порядка 50 тыс. кв. м спроектировано 326 квартир. Только в декабре при покупке квартир в ЖК «Омега Хаус» площадью 81,66 кв. м чистовая отделка делается в подарок. Здание возведено по энергоэффективной и экологичной технологии «Теплая керамика» с использование облицовочного кирпича различных цветов. Предусмотрен большой подземный паркинг, многофункциональные детские площадки в закрытых дворах, дизайнерская отделка холлов, панорамное остекление в квартирах с видом на Северную Двину. Кроме того на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же многофункциональный фитнес-центр имеет собственный 18-метровый бассейн.

Напомним, что в настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в регионе 12 жилых комплексов площадью порядка 200 тыс. кв. м. И в декабре при покупке квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске действует акция «Каждый 18-й квадратный метр в подарок!»

Автор: akviloninvest
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