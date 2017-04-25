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Архангельск: Общество

     

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Жители Архангельской области могут обратиться к губернатору через колл-центр

27 апреля с 19 до 20 часов глава региона Игорь Орлов ответит на вопросы жителей области в прямом эфире на телеканале «Россия 24».
Задать вопрос губернатору, предложить инициативу или высказать критическое мнение можно по телефонам: 8-800-700-29-29 и (8182) 46-29-29. Звонки принимаются ежедневно с 9 до 18 часов.
 
Руководитель колл-центра Андрей Самойлов сообщил, что на данный момент вопрос главе региона уже задали около 200 жителей области и звонки продолжают поступать.
 
Северян традиционно волнуют проблемы ЖКХ, обустройства дорог и мостов, вопросы системы здравоохранения и возможности получения мер социальной поддержки.
 
Программу «Прямая линия» можно будет также увидеть в кабельных сетях Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Вельска. Вещание будет доступно и пользователям пакета интерактивного ТВ «Ростелекома» по всей Архангельской области.
 
Помимо этого, все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте ГТРК «Поморье».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: dvinalander
просмотров: 99
дата: 25.04.17 | 12:58
комментариев: 1
0 1
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Комментарии пользователей
Дмитрий Т. (1)
- На кол его! - Что вы сказали?? - В смысле на колл-центр звоните!
25.04.17
13:06
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