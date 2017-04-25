27 апреля с 19 до 20 часов глава региона Игорь Орлов ответит на вопросы жителей области в прямом эфире на телеканале «Россия 24».

Задать вопрос губернатору, предложить инициативу или высказать критическое мнение можно по телефонам: 8-800-700-29-29 и (8182) 46-29-29. Звонки принимаются ежедневно с 9 до 18 часов.



Руководитель колл-центра Андрей Самойлов сообщил, что на данный момент вопрос главе региона уже задали около 200 жителей области и звонки продолжают поступать.



Северян традиционно волнуют проблемы ЖКХ, обустройства дорог и мостов, вопросы системы здравоохранения и возможности получения мер социальной поддержки.



Программу «Прямая линия» можно будет также увидеть в кабельных сетях Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Вельска. Вещание будет доступно и пользователям пакета интерактивного ТВ «Ростелекома» по всей Архангельской области.



Помимо этого, все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию на сайте ГТРК «Поморье».