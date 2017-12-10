Жители Катунино гадают о причинах двухдневного новогоднего преображения поселка
сегодня 14:30
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Центральная аллея в поселке Катунино на несколько дней превратилась волшебную сказочную страну. Яркие гирлянды, иллюминация, огромные надувные герои мультфильмов дарят праздничное настроение гостям.
Юные жители поселка Катунино сейчас самые счастливые. Их поселок превратился в новогоднюю сказку. На центральной аллее появились надувные герои из известных мультфильмов, яркие гирлянды переливаются разноцветными огнями, все блестит и сверкает. На сцене установлен огромный надувной шар, в который входят дети и попадают в сказку. Сегодня в восемь вечера будет салют из воздушных светящихся шаров.
Однако такое новогоднее преображение всего на пару дней. Уже завтра, судя по афишам, все исчезнет. Местные жители не сидят дома, гуляют по новогоднему бульвару и гадают о причинах новогоднего преображения поселка.