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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Жители Маймаксанского округа Архангельска больше месяца живут без воды

Люди обеспокоены ситуацией с постоянными перебоями в подачи водоснабжения. Детские сады на 26 лесозаводе не работают, малышей не с кем оставить. Некоторые жители оказались на грани увольнения.
Местные жители говорят, что отключают воду ночью без предупреждений. Люди не успевают сделать запасы воды: «Каждый раз приходит на место бригада из 2-3 слесарей, и ковыряются с одной трубой. Пять минут они это делают, а потом уходят», - негодуют маймаксанцы в соцсетях.

В архангельском «Водоканале» пояснили - работы ведутся, в настоящее время проводится обследование трасс. При обнаружении утечек производятся ремонты. Дополнительно на работы выделена ещё одна бригада. 
 
Сегодня для жителей домов, временно отключенных от холодного водоснабжения, будет осуществляться подвоз воды по графику:
 
- ул. Победы, 112, 114, 114 к. 2, 114 к. 3, 116, 116 к. 2 - с 11:00
- ул. Победы, 116 к. 2 – с 18.00
- ул. Театральная, 43 - с 18:00
- ул. Бергавинова, 13 - с 18:00.
 
Кроме того, жители ряда домов в Северном округе тоже сегодня остались без воды. График подвоза выглядит следующим образом:

- ул. Кр. Маршалов, 6, 8 к. 1 - с 18:00
- ул. Орджоникидзе, 12,14,16 – с 18:00
- ул. Пушкинская, 5  - с 18:00.
  
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дата: 07.02.17 | 13:32
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