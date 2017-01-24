В редакцию нашего сайта поступило обращение от жителей дома, которые просят помочь разобраться с действиями депутата муниципального Совета Няндомы, который до своего назначения руководил ТСЖ.

Руководитель ТСЖ (фамилию разглашать мы не будем) 30 сентября прошлого года оповестила собственников о своем уходе. Правлению ничего не оставалось, как выбрать нового председателя. Жильцы обращают внимание, что до сих пор новый руководитель так и не получила всю необходимую документацию.



Вскоре, став депутатом, женщина подала на нового председателя исковое заявление в суд, чтобы подтвердить легитимность избрания. Жильцы недоумевают и называют ее позицию странной, ведь женщина сама покинула пост председателя правления.



Собственники рассказывают о фактах махинаций бывшего председателя ТСЖ со спецсчетом на капитальный ремонт. Люди утверждают, что из отчета чиновницы в ГЖИ за сентябрь следует, что было произведено снятие 51 тысячи рублей. Однако никаких решений по расходованию такой суммы с этого счета они не принимали. Затем люди приводят еще несколько цифр. Они уверены, за период управления домом председателем ТСЖ был накоплен немалый долг перед ОАО «Няндомамежрайгаз» (162 тыс. рублей). Часть этой суммы (77 тыс. 662 рубля) – это судебные издержки. Налицо нецелевое, непродуманное расходование общих денег.



Кроме того, жители обращают внимание региональных властей на такой факт. Новому правлению ТСЖ достались в наследство различные долги ТСЖ перед другими организациями, а также новая крыша, дающая протечки со стороны чердака, за ремонтом которой следила новоиспеченный депутат.



Собственники просят губернатора Архангельской области обратить внимание на их проблему и оказать содействие в ее разрешении.



О предпринятых мерах просят известить письменно по адресу: г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 31, кв. 4. Индекс. 164200.

