Необычное явление наблюдали сразу несколько человек. Нижний слой снега на крышах домов в селе Сура стал красным. Специалисты связывают аномалию с природным красителем, а местные жители — с падением ракеты.

В администрации Пинежского района заявили, что подобные явления уже происходили в 2013 и в 2014 годах. Тогда причиной стали шишки от деревьев хвойных пород. На днях специалисты планируют взять пробы и отправить их на экспертизу в САФУ имени М.В. Ломоносова.



Сами сельчане до сих пор помнят, сколько шума наделало падение ракеты в августе 2016 года. Покраснение снега они связывают с этим. Тогда стёкла в домах дрожали в соседних от Суры деревнях.

Отметим, что на территории Поморья это не первый случай, когда снег окрашивается в другой цвет. В марте 2008 года на территории пяти районов Архангельской области выпал жёлтый снег. Тогда причиной стал теплый фронт, который пришел из степных районов Волгоградской области и Калмыкии. Он вобрал в себя воздушные массы, в которых оказался природный «краситель» - частички пыли и песка.

В 2013 году в нескольких районах Архангельской области появились красные сосульки. В этом случае ученые связали аномалию с одноклеточными водорослями, которые при массовом размножении окрасили лед в красный цвет.



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