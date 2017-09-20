Жители архангельской окраины и депутаты выступают против закрытия местной бани

Судьбу бани №16 в Маймаксе на встрече с местными жителями обсудили депутаты областного Собрания Валентина Попова и Михаил Авалиани. Беседа состоялась прямо на крыльце бани, которую еще в мае этого года закрыли из-за аварийно-опасного состояния оборудования котельной. Во встрече также участвовали представители городских властей, МУП «Горбани» и энергетики.



О сложностях с котельной, которая обеспечивала баню теплом, было известно еще в 2016 году. По оценкам специалистов, есть риск, что водогрейный котел в любой момент не выдержит нагрузки, что может привести к ЧП. Поэтому было принято решение закрыть баню.



Для возобновления работы необходимо отремонтировать оборудование или закупить новое, что более реально. Однако есть лучший вариант – подключить баню к городской системе отопления, что позволит уйти от дорогого и неэкологичного угля, тем более что до ближайшей трубы с теплоносителем всего несколько десятков метров.



По приблизительным расчетам, подключение обойдется в четыре миллиона рублей. Новый источник тепла позволит значительно сэкономить: стоимость одной гигакалории снизится почти в три раза. Но несмотря на все предупреждения, предложения по модернизации не нашли отражения в бюджете города на 2017 год. Результат: консервация бани до следующего года, когда деньги будут найдены.



На встрече жители Маймаксы продемонстрировали большую обеспокоенность. Для многих закрытие бани – ситуация сродни катастрофе. Значительная часть жилого фонда не имеет центрального водо- и теплоснабжения, а потому общественная баня – это настоящее спасение.



– Баня – это первоочередная необходимость каждого человека, это гигиена. И наша задача сегодня – довести до сведения руководства города необходимость принятия решения о том, чтобы работы были профинансированы в текущем году. Мы понимаем сложность бюджета, технические сложности, но всегда можно найти решение. Закрывать баню на зиму, консервировать – ни в коем случае нельзя, мы просто потеряем этот объект, – уверена Валентина Попова.



Поддерживает коллегу и Михаил Авалиани: закрытие бани во избежание аварии было правильным, но необходимо срочно решать вопрос с подключением к теплосетям.



– Нужно изыскать средства в размере 4 миллионов рублей для проектирования и прокладки теплотрассы от сетей «Архоблэнерго» до самой бани. Мы будем этим вопросом заниматься совместно с руководством города, – сказал Михаил Авалиани.



В самое ближайшее время депутаты областного Собрания намерены провести встречу с участием первых лиц администрации Архангельска, руководством теплоснабжающей организации и профильных ведомств, дабы найти компромиссное решение и возобновить работу бани.