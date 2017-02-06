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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Жители аварийных архангельских «деревяшек» осмотрели новые квартиры

В минувшее воскресенье представители власти встретились с будущими жильцами домов, построенных для расселения аварийного жилья на Ленинградском проспекте. На встрече люди могли озвучить свои претензии к строителям и принять уже исправленные недочеты.
Три новенькие девятиэтажки с благоустроенным двором были построены всего за год. ООО «РК-Инвест» возвела здания в рамках третьего этапа программы переселения из аварийного жилья. Сейчас строители готовят квартиры к приезду новосёлов.
 
Недавно тем, кто ещё ютится в «деревяшках» с кривыми полами и посыпавшимися печами, показали новое жилье. У некоторых переселенцев возникли вполне понятные претензии: где-то отошли края обоев или треснуло стекло, а в паре квартир на обоях проступила плесень.
 
В минувшее воскресенье с будущими жильцами новостроек встретились представители подрядчика, регионального министерства строительства и архитектуры, главного управления капитального строительства и администрации Архангельска.
 
Хозяйка одной из двухкомнатных квартир, 61-летняя Анна Фролова пожаловалась на некачественную отделку. 
 
— Мы устранили все замечания, зафиксированные при осмотре квартир жильцами, – пояснил генеральный директор ООО «РК-Инвест» Артём Кузьмичев, – треснувшие стекла заменили, участки с плесенью обработали реагентом и поклеили новые обои. Работы были приняты специальной комиссией, и теперь жильцам этих квартир нечего опасаться.
 
Строители объясняют: дома построены в соответствии со всеми нормами и прошли государственную экспертизу. Но сроки возведения жилья были сжатыми и выполнять работы пришлось в ускоренном темпе, чтобы люди скорее смогли сменить трущобы на комфортное жилье. Поэтому могут проявляться отдельные недоработки.
 
— Дома, построенные по программе переселения из аварийного жилья, – объекты повышенного внимания со стороны правительства области и серьёзного контроля общественности, – объяснил министр строительства и архитектуры Поморья Михаил Яковлев. – Кроме того, здания находятся на гарантии. В случае возникновения проблем подрядчик обязан будет бесплатно устранить замечания. Жильцы могут быть абсолютно уверены, что мы всегда будем рядом и добьёмся соблюдения их прав.
 
Министр рассказал, что в каждом доме будет установлен стенд, где жильцы смогут оставлять свои пожелания и жалобы. Строители будут обязаны устранить замечания.
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автор: dvinalander
просмотров: 238
дата: 06.02.17 | 14:08
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