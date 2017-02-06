Региональные власти утвердили новый прожиточный минимум — на IV квартал 2016 года. Теперь в Архангельске он составляет 10611 рублей — это на 166 рублей меньше, чем было в предыдущем квартале. Новая величина применяется с 1 января 2017 года.

Соответственно, снизился и прожиточный минимум для трудоспособного населения - 11525 рублей (было 11697), пенсионеров и неработающих инвалидов I и II групп – 8869 рублей (было 8974) и детей – 10252 рубля (было 10484).

Прожиточный минимум - это стоимостное выражением потребительской корзины. Его устанавливают ежеквартально и используют для оценки уровня жизни населения, разработки региональных социальных программ и оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам.

Снижение величны прожиточного минимума позволит сократить объемы социальных выплат в 2017 году и сэкономит для бюджета миллионы рублей.