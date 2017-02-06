наверх
Новости Архангельска
06 февраля, понедельник 23:06
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
04.02.17
Карта жилых новостроек Архангельска пополнилась еще одним крупным объектом
565
01.02.17
Минэнерго РФ в последний раз предупредило «Архэнгергосбыт» за миллиардные долги
105
04.02.17
Желающих насладиться поэзией, музыкой и красотой природы ждут в библиотеке
96
26.01.17
В Tele2 установили новые правила
85
03.02.17
В Архангельске состоялся семинар «Как развивать наставничество в России»
57
03.02.17
Запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости можно онлайн
48
22.01.17
Задумались о квартире? Новострой29.ру представляет 6 объектов нового строительства
32
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Жителям Архангельска и области понизили прожиточный минимум

Региональные власти утвердили новый прожиточный минимум — на IV квартал 2016 года. Теперь в Архангельске он составляет 10611 рублей — это на 166 рублей меньше, чем было в предыдущем квартале. Новая величина применяется с 1 января 2017 года.

Соответственно, снизился и прожиточный минимум для трудоспособного населения - 11525 рублей (было 11697), пенсионеров и неработающих инвалидов I и II групп – 8869 рублей (было 8974) и детей – 10252 рубля (было 10484).

Прожиточный минимум - это стоимостное выражением потребительской корзины. Его устанавливают ежеквартально и используют для оценки уровня жизни населения, разработки региональных социальных программ и оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам.

Снижение величны прожиточного минимума позволит сократить объемы социальных выплат в 2017 году и сэкономит для бюджета миллионы рублей.

  
версия для печати
  
просмотров: 39
дата: 06.02.17 | 22:52
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080