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Архангельск: Общество

     

фото, видео с места события

Жителям Архангельской области напоминают о безопасности в новогодние праздники

Ночью и днем 31 декабря в районах Поморья ожидается юго-западный и западный ветер порывами 15-20 м/с. Ночью сильный снег, мокрый снег, метель, гололед. С 1 января ожидается похолодание до -9 градусов, в последующем установится морозная погода.
Об этом предупреждает Северное УГМС. При запусках фейерверков северян просят следовать инструкции – многие виды пиротехники запрещено запускать при ветре, это опасно тем, что заряды будут лететь по непредвиденной траектории. Спасатели призывают граждан использовать безопасные места для запусков салютов и фейерверков.

Водителям предлагают без особой нужды не выезжать на личном транспорте до улучшения погодной ситуации, скорректировать планы на новогодние путешествия и уик-енды, трезво оценить свои водительские возможности. Особенно это касается любителей выездов на рыбалку на дальние лесные озера и морское побережье. В любом случае имейте запас топлива, снеговую лопату, трос, теплую одежду на случай непредвиденной ситуации. Внимательно относитесь к прогнозу погоды и комментариям спасателей.

Инспекторы ГИМС МЧС России по Архангельской области предупреждают о том, что сейчас, несмотря на большую толщину льда в 30-40 см, повысилась вероятность провалов.

- Прошедший северо-атлантический антициклон серьезно повлиял на структуру льда, принеся осадки в виде дождя и мокрого снега,- поясняет Евгений Хозяинов, ведущий специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Архангельской области. – На водоемах повсеместно лежит толстая снежная шапка, которая производит эффект парника – все это ведет к тому, что лед становится рыхлым. Вода вследствие нагонных явлений через трещины выходит на лед на море и в дельте рек, а замерзнуть – не может из-за нулевой температуры. Вода еще больше пропитывает лед, и сейчас его структура сильно ослаблена, несмотря на 30-40 см толщины. Лёд становится мягким.

Спасатели прогнозируют опасность провала под лед как техники, так и пеших рыбаков – в отдельных местах толщина льда может составлять не более 7 см.

Опасность характерна для дельты Сев. Двины, таких популярных у рыбаков мест, как о. Кумбыш, Мудьюг, Унская губа, Онежская губа, Мезенская губа, вся прибрежная часть Белого моря.

Напоминаем, что первые провалы автотехники зафиксированы у о. Хабарка и д.Андриановская у о. Кего. Провалилась под лед «Нива» на Сухом море. При этом лишь по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв.
  
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просмотров: 1226
дата: 31.12.16 | 13:16
комментариев: 3
0 2
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Комментарии пользователей
Fialka (2)
Вот бы сейчас по мягкому-то снегу расчистили бы дворы и тротуары... Завтра всё это замёрзнет - и не раздолбить будет...
31.12.16
15:35
+
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kemastreet (1)
,,Ветер с моря дует,разгоняет тучи..."
31.12.16
14:16
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