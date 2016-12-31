Ночью и днем 31 декабря в районах Поморья ожидается юго-западный и западный ветер порывами 15-20 м/с. Ночью сильный снег, мокрый снег, метель, гололед. С 1 января ожидается похолодание до -9 градусов, в последующем установится морозная погода.

Об этом предупреждает Северное УГМС. При запусках фейерверков северян просят следовать инструкции – многие виды пиротехники запрещено запускать при ветре, это опасно тем, что заряды будут лететь по непредвиденной траектории. Спасатели призывают граждан использовать безопасные места для запусков салютов и фейерверков.



Водителям предлагают без особой нужды не выезжать на личном транспорте до улучшения погодной ситуации, скорректировать планы на новогодние путешествия и уик-енды, трезво оценить свои водительские возможности. Особенно это касается любителей выездов на рыбалку на дальние лесные озера и морское побережье. В любом случае имейте запас топлива, снеговую лопату, трос, теплую одежду на случай непредвиденной ситуации. Внимательно относитесь к прогнозу погоды и комментариям спасателей.



Инспекторы ГИМС МЧС России по Архангельской области предупреждают о том, что сейчас, несмотря на большую толщину льда в 30-40 см, повысилась вероятность провалов.



- Прошедший северо-атлантический антициклон серьезно повлиял на структуру льда, принеся осадки в виде дождя и мокрого снега,- поясняет Евгений Хозяинов, ведущий специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Архангельской области. – На водоемах повсеместно лежит толстая снежная шапка, которая производит эффект парника – все это ведет к тому, что лед становится рыхлым. Вода вследствие нагонных явлений через трещины выходит на лед на море и в дельте рек, а замерзнуть – не может из-за нулевой температуры. Вода еще больше пропитывает лед, и сейчас его структура сильно ослаблена, несмотря на 30-40 см толщины. Лёд становится мягким.



Спасатели прогнозируют опасность провала под лед как техники, так и пеших рыбаков – в отдельных местах толщина льда может составлять не более 7 см.



Опасность характерна для дельты Сев. Двины, таких популярных у рыбаков мест, как о. Кумбыш, Мудьюг, Унская губа, Онежская губа, Мезенская губа, вся прибрежная часть Белого моря.



Напоминаем, что первые провалы автотехники зафиксированы у о. Хабарка и д.Андриановская у о. Кего. Провалилась под лед «Нива» на Сухом море. При этом лишь по счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв.

