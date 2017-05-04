Архангельск: Общество

фото, видео с места события Жителям Поморья предлагали купить липовые аттестаты и дипломы через интернет Прокурор Виноградовского района выявил шесть интернет-сайтов, на которых осуществлялась нелегальная торговля дипломами. Документы предлагалось приобрести и жителям Архангельской области. Процедура получения аттестата или диплома о высшем образовании предполагала фактическое обучение и государственную итоговую аттестацию. Как отмечает областная прокуратура, приобретение таких «корочек» незаконна, а использование – уголовно наказуемо.



В этой связи прокурор Виноградовского района обратился в суд с иском о признании информации, размещенной на соответствующих сайтах в сети, незаконной. Требования прокурора удовлетворены.



После вступления решения суда в законную силу Роскомнадзором будет ограничен доступ к этим сайтам.



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