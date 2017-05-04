Прокурор Виноградовского района выявил шесть интернет-сайтов, на которых осуществлялась нелегальная торговля дипломами. Документы предлагалось приобрести и жителям Архангельской области.
Процедура получения аттестата или диплома о высшем образовании предполагала фактическое обучение и государственную итоговую аттестацию. Как отмечает областная прокуратура, приобретение таких «корочек» незаконна, а использование – уголовно наказуемо.
В этой связи прокурор Виноградовского района обратился в суд с иском о признании информации, размещенной на соответствующих сайтах в сети, незаконной. Требования прокурора удовлетворены.
После вступления решения суда в законную силу Роскомнадзором будет ограничен доступ к этим сайтам.