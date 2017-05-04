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Жителям Поморья предлагали купить липовые аттестаты и дипломы через интернет

Прокурор Виноградовского района выявил шесть интернет-сайтов, на которых осуществлялась нелегальная торговля дипломами. Документы предлагалось приобрести и жителям Архангельской области.
Процедура получения аттестата или диплома о высшем образовании предполагала фактическое обучение и государственную итоговую аттестацию. Как отмечает областная прокуратура, приобретение таких «корочек» незаконна, а использование – уголовно наказуемо.
 
В этой связи прокурор Виноградовского района обратился в суд с иском о признании информации, размещенной на соответствующих сайтах в сети, незаконной. Требования прокурора удовлетворены.
 
После вступления решения суда в законную силу Роскомнадзором будет ограничен доступ к этим сайтам. 
 
  
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просмотров: 114
дата: 04.05.17 | 10:46
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